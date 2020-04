Calciomercato Juventus: Rakitic arriva per 20 milioni, i dettagli

Ultime Juventus: Rakitic può arrivare a Torino. Il croato alla Juventus. Ne sono convinti in Spagna.

Come riportato da diariogol.com, il Barcellona sarebbe pronto a far partire il croato per 20 milioni di euro, col giocatore entusiasta di poter giocare nella stessa squadra di Cristiano Ronaldo.

Un arrivo chiesto a gran voce dal tecnico Sarri che ha espresso alla dirigenza la richiesta di avere a disposizione un calciatore in grado di alzare il tasso qualitativo della squadra in mezzo al campo. Sarri cerca una mezzala capace di giocare a due tocchi e dare fluidità alla rosa, nonostante l’età. Per questa ragione in estate potrebbe essere accontentato con l’innesto in mezzo al campo del croato.

Ultime Juventus: e Pogba?

L’arrivo del croato, tuttavia, chiuderebbe all’innesto di Paul Pogba. Il Manchester United avrebbe intenzione di chiedere Matthijs De Ligt, difensore centrale classe 1999 della nazionale olandese, ai bianconeri. I “Red Devils” sarebbero disposti anche ad inserire il francese nello scambio.

Il club di Manchester potrebbe proporre alla Juve uno scambio con Paul Pogba, giocatore che la Juve sogna di riportare a Torino la prossima estate. L’affare, tra due calciatori assistiti dallo stesso procuratore Mino Raiola ma ovviamente se arrivasse a Torino il croato, la Juve non acquisterebbe pure il francese.