Calciomercato Juventus, Pogba: CR7 lo ‘spinge’ verso Torino

News Juventus, anche Cristiano Ronaldo spinge per il ritorno di Pogba

Vuole raggiungere obiettivi importanti Cristiano Ronaldo, gli stessi ottenuti in Europa prima dell’arrivo alla Juventus. La Champions League è nel mirino del portoghese, pronto a regalare quella gioia tanto attesa dal popolo bianconero, dopo le finali perse anche per mano sua, che al Real Madrid ha saputo battere la stessa Juventus in diverse occasioni. E’ per questo che, come riporta il portale spagnolo, starebbe spingendo per i colpi di mercato della prossima stagione. Oltre che per la società, anche secondo l’asso portoghese, l’idea Pogba, sarebbe quella giusta per il futuro della Juventus. Un acquisto che farebbe compiere un ulteriore step in avanti da parte del club. La verità è che serviranno però circa 100 milioni di euro per acquistarlo dal Manchester United, una cifra su cui la Juventus starebbe riflettendo.