Calciomercato Juventus, su Pjanic c’è il PSG: la rivelazione dell’ex Benatia

Calciomercato Juventus: Pjanic verso il Paris Saint-Germain

Calciomercato Juventus – Pjanic | Era tra i meno in forma poco prima dello stop arrivato per la Serie A, il centrocampista della Juventus, Miralem Pjanic. All’interno della società bianconera si sono interrogato sul suo futuro, con l’addio che non è più escluso. Se all’inizio Maurizio Sarri sembrava averlo messo al centro del proprio schema di gioco, non può più essere considerata tale la centralità del progetto dello stesso Pjanic e, della sua situazione alla Juventus, ha parlato l’ex compagno di squadra, Medhi Benatia: “Sente di non essere al massimo, ma io voglio sottolineare quanto sia fondamentale nel progetto Juve. Con Sarri si è adattato ad un nuovo schema di gioco, spesso gioca trequartista dietro le due punte, è uno che non si tira mai indietro ed è tra i bianconeri con più presenze. E, assieme a Matuidi, è uno che corre tanto. Entrambi mi hanno confessato che erano davvero affaticati. Io dico: meno possesso palla e più corsa”.

Ultime Juventus, le parole di Benatia sul possibile addio di Pjanic

Ha parlato anche in chiave calciomercato, Medhi Benatia, annunciando le volontà dell’amico Pjanic del restare in maglia bianconera. Secondo il marocchino dipenderà solo dalla Juventus, perché il bosniaco vuole restare ancora a Torino: “Pjanic fa molta autocritica. Una partita l’ho chiamato e gli ho fatto i complimenti, ma lui era nervoso e mi ha detto di aver giocato male perché aveva perso due palloni pericolosi. Questo stop gli farà bene per tornare il più forte in Italia e tra i migliori al mondo. Alla Juve mi dice di star bene, ma so che c’è il Paris Saint-Germain interessato a lui. Prima ancora lo ha cercato il Real Madrid, ma lui ha prolungato con la Juve, perché ha prevalso l’amore. Dipenderà solo dalla società, perché se dipendesse da lui, resterebbe a Torino. A me non ha mai detto di voler andare via”.