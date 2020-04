Calciomercato Juventus, Marcelo vuole tornare a giocare con Ronaldo

Calciomercato Juventus: Marcelo si avvicina ai bianconeri

Calcio Mercato Juventus Marcelo | I campionati europei sono attualmente in una fase di stallo, e sembra davvero impossibile tornare a parlare di calcio, soprattutto in una situazione così drammatica. Ma se da una parte il calcio giocato è messo da parte in questo momento, dall’altra invece si parla parecchio di mercato, con le big europee che in questi giorni stanno accelerando parecchio per rinforzarsi in vista della prossima stagione.

La Juventus soprattutto è senza dubbio la più attiva in Italia, e nelle ultime ore si sta parlando seriamente di un colpaccio dal Real Madrid: parliamo di Marcelo, nel mirino della squadra bianconera già da un annetto, e che adesso potrebbe davvero diventare un obiettivo di prima scelta. Dalla Spagna inoltre stanno arrivando tantissime notizie, ma una in particolare ha stupito tutti: stando a quanto riportato da Don Balon, pare che il terzino brasiliano abbia intenzione di trasferirsi a Torino per tornare a giocare con il suo ex collega e amico Cristiano Ronaldo.

Marcelo-Juventus: affare possibile

Marcelo vorrebbe riabbracciare Ronaldo, e il suo trasferimento alla Juventus adesso è realmente possibile. Il brasiliano si allontana sempre di più dal Real Madrid, e intanto la squadra spagnola sta pensando già al sostituto. Ecco chi sarà, la notizia riportata dalla nostra redazione.