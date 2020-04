Calciomercato Inter, Lautaro corteggiato anche in Premier: ci sono City e Chelsea

Calciomercato Inter: City e Chelsea piombano su Lautaro

Calcio Mercato Inter Lautaro | Il mercato di Serie A continua ad andare avanti, e in particolare quello dell’Inter, sempre scatenata sia per quanto riguarda gli affari in entrata, che quelli in uscita. Il club nerazzurro dovrà valutare diverse situazioni, ma occhio soprattutto alla questione Lautaro Martinez, corteggiato continuamente dal Barcellona. I blaugrana stanno portando avanti delle avance da diversi mesi, e questa estate potrebbe arrivare il tanto atteso assalto decisivo, con tanto di super offerta per pagare la clausola.

Occhio però anche ad altre pretendenti, perchè la squadra spagnola non è affatto l’unica interessata: attenzione soprattutto alla Premier League, dove stando a quanto riportato da Sport, ci sarebbero anche Manchester City e Chelsea nella corsa. Pericoli che aumentano per l’Inter, ora chiamato ad una vera e propria impresa per trattenere il proprio centravanti argentino. Ricordiamo che la clausola del Toro è di ben 110 milioni di euro.

Affare Lautaro: Barcellona ancora in pole

City e Chelsea vorranno dire la loro nell’affare Lautaro Martinez, ma il Barcellona ad oggi resta la vera spina nel fianco per l’Inter, che in questo momento prevede già la partenza dell’attaccante. I blaugrana hanno in pugno la trattativa, con o senza contropartita tecnica.