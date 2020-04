E’ ormai noto l’interesse del Barcellona nei confronti di Lautaro Martinez, ma l’Inter non vuole lasciarlo partire senza nulla in cambio: spunta un nuovo nome per un possibile scambio.

Calciomercato, l’Inter lascia partire Lautaro solo per Arthur

La società neroazzurra è abbastanza decisa a non restare a bocca asciutta dopo un’eventuale cessione dell’attaccante argentino. Il bomber sembra persuaso da Messi e compagni, e molto probabilmente lascerà Milano nella prossima sessione di calciomercato. L’Inter ha chiesto, però, una contropartita. Conte vorrebbe rinforzare il suo centrocampo con Arthur, il quale è valutato intorno ai 70 milioni di euro. Lautaro Martinez ha una clausola rescissoria superiore ai 100 milioni, dunque, il Barcellona avrebbe tutti gli interessi per arrivare ad un compromesso. Il club blaugrana, però, non vorrebbe privarsi del gioiellino brasiliano, che ha ormai un posto fisso tra i titolari.

Arthur, la proposta indecente dell’Inter

Arthur ha 23 anni e in Catalogna è considerato l’erede di Xavi. Per questo motivo il club catalano non vorrebbe inserirlo nella trattativa con l’Inter per Lautaro, ma il calciomercato è fatto anche di cessioni importanti, come potrebbe essere questa. Arthur è un trequartista, e potrebbe portare tantissima qualità al centrocampo di Antonio Conte, che è già stato accontentato a gennaio con l’acquisto di Eriksen. L’Inter, giustamente, se dovesse far partire Lautaro nella prossima finestra di mercato, deve chiedere una pedina di scambio quantomeno equa. E questa appare più che allettante.