Calciomercato Inter: su James Rodriguez piomba l’Everton di Ancelotti

Calcio mercato Inter, James Rodriguez piace anche all’Everton

Calcio mercato Inter news James Rodriguez Everton Real Madrid | James Rodriguez, fantasista del Real Madrid, è a un anno dalla scadenza del contratto. Nel 2021, infatti, il calciatore colombiano si separerà dai Blancos, che proveranno a venderlo la prossima sessione di mercato per non perderlo a zero. Il calciatore è finito a gennaio nel mirino dell’Inter, che poi ha deciso di puntare su Eriksen. Ma l’interesse dell’Inter per il classe 1991 non finisce qui, anzi. Il club punta su di lui la prossima sessione per provare a fare un colpo di mercato. Di mezzo però c’è l’Everton di Ancelotti. L’allenatore italiano portò James Rodriguez al Real Madrid dopo il Mondiale 2014, per poi riportarlo con se anche al Bayern Monaco. Al Napoli ci ha provato un’estate intera, ma alla fine è saltato l’affare. Ora Ancelotti farà di tutto per averlo a disposizione in Premier League e all’Everton. Pronta l’offerta non troppo elevata per convincere il Real Madrid.

Calciomercato: Everton su James Rodriguez, l’Inter attende

Il Real Madrid vorrà monetizzare da subito per la cessione di James. Il calciatore colombiano è valutato intorno ai 30 milioni di euro, cifra che l’Everton di Ancelotti è pronta a mettere sul piatto. Il tecnico italiano vuole portare il colpo James in Premier League. Lui sembra pronto a seguirlo ancora una volta.