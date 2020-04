La Roma ha organizzato una raccolta fondi per contrastare i problemi causati dalla diffusione del Coronavirus. Oltre a regalare un sorriso ai suoi vecchi tifosi, la società ha donato strumenti e accessori medici ad alcuni ospedali di Roma.

Coronavirus, la Roma lotta donando sorrisi e pasta ai propri tifosi

La Roma, come altre società, fa quel che può per regalare un sorriso ai suoi tifosi chiusi in casa a causa del Covid-19. L’iniziativa della società giallorossa riguarda la distribuzione di oltre duecento pacchi di cibo e materiale sanitario per i suoi abbonati più anziani. All’interno del pacco erano presenti pacchi pasta, bevande, guanti, mascherine e una bella sciarpetta della squadra. Il più anziano ha ricevuto anche una maglietta autografata da Dzeko. Proprio l’attaccante bosniaco recentemente ha lasciato un bel messaggio ai propri tifosi.

La raccolta fondi della Roma: superato mezzo milione!

Oltre a questa bella campagna nei confronti dei propri tifosi, la Roma ha raccolto più di 500 mila euro e ha comprato otto ventilatori destinati allo Spallanzani di Roma, l’ospedale della capitale dove si curano casi di Coronavirus. Inoltre, la società sta pubblicando le foto dei propri tifosi, nonché anche medici e infermieri, che in queste settimane stanno facendo gli extra per curare tutti i pazienti dei propri ospedali.