Emergenza Coronavirus, la Serie A si ferma: Lotito va per la sua strada

Coronavirus Serie A ultime Lazio Lotito | La Serie A è spaccata in due. Squadre divise sotto quasi ogni punto di vista per la stagione in corso. Prende sempre più quota l’ipotesi di una ripresa del campionato italiano di calcio di Serie A, ma le parti sono distanti. Scontro nelle scorse settimane tra alcuni presidenti e dirigenti. Intanto, sono 12 i club secondo Repubblica a non voler più tornare a giocare in questa stagione. a ripartire. In attesa dei numeri e aggiornamenti della Protezione Civile e dal nuovo Dpcm, è stata convocata per venerdì l’assemblea d’urgenza in Lega. I club dovranno trovare un punto d’incontro e programmare, soprattutto anche per quanto riguarda il taglio degli stipendi dei calciatori. Distanza tra AIC e i club rappresentati dalla Lega. Nonostante l’emergenza resti alta, a sorpresa Lotito convoca la squadra e lascia tutti a bocca aperta.

Ultime Lazio, Lotito contro l’emergenza: convocata la squadra in ritiro per ricominciare

Come riportato da Il Messaggero nelle ultime ore, pare che Claudio Lotito, presidente della Lazio, abbia deciso di continuare ad andare avanti per la propria strada. Decisione incredibile quella del numero uno biancoceleste che ha convocato la prima squadra per la prossima settimana in ritiro a Formello. Tutti i calciatori e anche l’allenatore Simone Inzaghi hanno già dato l’ok, prima saranno effettuati i tamponi.