Serie A: la soluzione è giocare in campo neutro

Ultime Serie A: lo Scudetto potrebbe essere giocato in campo neutro. Come riportato dal Corriere dello Sport, in questo momento di emergenza per far ripartire il campionato nulla viene scartato.

Una delle soluzioni potrebbe essere quella di trasferire le squadre delle regioni dove il contagio non sarà azzerato (nel momento in cui la A potrà ripartire) in altri luoghi. Non ci sarebbero svantaggi legati al pubblico amico perché si riprenderà ovunque a porte chiuse.

In questo modo i calciatori potrebbero stare isolati in vere e proprie “safe zone”. In questo momento il presidente Dal Pino e l’ad De Siervo non buttano a mare nessuna soluzione e sono in costante contatto con la Figc e le altre Leghe europee.

Ultime Serie A: la decisione

In via Rosellini sono stati analizzati con attenzione gli scenari presentati dall’Einaudi Institute for Economics and Finance (Eief), un centro di ricerca universitaria indipendente che ha metto la lente di ingrandimento su tutte le regioni italiane. Cosa è stato evidenziato? Che tra la metà della prima e la fine della seconda settimana di maggio in quasi tutte le regioni d’Italia i tamponi potrebbero arrivare a zero.

Alcune saranno più avanti, altri più dietro: il Veneto potrebbe festeggiare il 14, il Lazio il 16, la Lombardia il 22, l’Emilia Romagna il 28, la Toscana il 5 maggio. Entro il 16 maggio in 16 delle 20 regioni tutto potrebbe essere azzerato.

Il 2020-21 inizierà in base a quando finirà il 2019-20. Da fine agosto (il 30) a metà settembre (il 6 o il 13) si potrebbe cominciare e si giocherà anche a natale.