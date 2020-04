Coroanvirus Italia, Serie A: le parole di Gravina

Notizie Serie A FIGC Gravina | Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Maracanà, trasmissione radiofonica in diretta a Tuttomercatoweb Radio. A forte rischio il campionato di Serie A, sono molti i club che si oppongono al ritorno in campo nelle prossime settimane. Intanto il presidente della FIGC fa chiarezza, si tornerà a giocare!

FIGC, Gravina: “Annullare la Serie A porterebbe ad un’emergenza legale, riprendiamo a fine maggio”

Queste alcune delle parole dell’intervista di Gravina in merito al ritorno in campo per la Serie A: “Stiamo cercando di uscire da questo brutto incubo. Non possiamo fare previsioni, ma la priorità assoluta è la conclusione dei campionati. E’ una esigenza per definire gli organici ed evitare una estate piena di contenziosi legali, ciò non toglie che la federazione deve valutare anche altre ipotesi. L’ipotesi è partire dal 20 di maggio o in un’ultima analisi con i primi di giugno, potremo a luglio definire i nostri campionati. La UEFA sta provando a portare a termine questa stagione, usando anche i mesi estivi. Annullare credo sia abbastanza complicato“.