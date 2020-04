Milan, con Ibrahimovic è finita: lo svedese parla solo con Pioli

Notizie Milan, con Ibra è già di nuovo finita

Ultime Milan, Ibrahimovic non parla con la società. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’attaccante non ha contatti con i dirigenti.

La storia di Ibra con i rossoneri è già finita. L’attaccante sperava di ritrovare in Italia quell’ambiente sereno e cordiale che si respirava a Milanello durante il periodo Berlusconi ed in vece non è stato così.

Zlatan in questi giorni ha fatto rientro in Svezia dopo la sospensione degli allenamenti, in tempo per potersi ricongiungere a moglie e figli prima che l’emergenza andasse fuori scala. In questi giorni ha avuto modo di riflettere e dentro di se ha trovato quella risposta alla domanda che risuonava da tempo. Non ci sarà il Milan nel suo futuro.

Ultime Milan: addio a fine anno

Tutto è saltato quando la società rossonera ha deciso di cambiare le carte in tavola a livello societario. Prima si è esposto Maldini, poi è uscito allo scoperto Boban con un missile al quale Gazidis ha replicato con la contraerea. Il futuro di Zlatan è stato uno sgradevole effetto collaterale della battaglia interna al Milan con Raiola che per ora sta a guardare ma in estate avrà la sua “vendetta” che porta il nome di Gigio Donnarumma. Intanto Ibra non ha contatti con la dirigenza da oltre un mese e sente soltanto il tecnico Stefano Pioli con il quale i rapporti sono sempre stati buoni.