Notizie Cagliari, Giulini: “Dichiarazioni fuori luogo, ma ripartiremo”

Ultime Cagliari | Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, ha parlato nel corso di un’intervista concessa durante la trasmissione televisiva Monitor in onda su Videolina.

Ultime Cagliari, parla Giulini

“Io credo che in questo momento ci sono state tante dichiarazioni fuori luogo. Gran parte del calcio ha dato una pessima idea di sé. Ci sono stati tanti pro ma anche tanti contro. Il vantaggio di finire vuol dire evitare polemiche e ricorsi anche in vista della prossima stagione. Per me poi vorrebbe dire anche richiamare tanti lavoratori e dipendenti a svolgere il proprio ruolo. Il primo pensiero va a loro. Prima si riparte meglio è per tutti noi.

Tuttavia, gli svantaggi sono che se si dovesse ripartire sarà a porte chiuse e di sicuro si andrà in campo con una serie di protocolli meticolosi. Non so come si comporterà per esempio la Sardegna con i turisti che sbarcheranno sull’isola. Non vorrei che fosse il Cagliari a riportare il Coronavirus in Sardegna in questi mesi.