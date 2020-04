Oggi la Uefa ha svolto una videoconferenza con le 55 federazioni per avere un’idea sulla ripresa delle competizioni nazionali ed internazionali.

Priorità ai campionati, Champions ed Europa League in estate

I delegati delle federazioni Uefa hanno deciso di sospendere le amichevoli delle Nazionali, dato che l’Europeo è stato spostato per il prossimo anno. Il presidente Ceferin, prima del meeting, si augurava di poter vedere in campo le squadre già a fine maggio. Purtroppo non sarà così, e qualche campionato rischia di non concludersi. Intanto, le direttive di questa riunione Uefa sono ben chiare: Champions ed Europa League devono giocarsi in estate. La priorità a queste competizioni internazionali è data sicuramente da un fattore economico, ma anche da quello sportivo. I dirigenti non hanno intenzione di annullare questa stagione sportiva e vogliono decretare dei vincitori.

Rischio stop campionati, coppe a luglio e agosto

Champions ed Europa League hanno una priorità massima per la Uefa. Ovviamente la Uefa vorrebbe riprendere il prima possibile i singoli campionati nazionali per poter decretare i posti nelle coppe europee dell’anno prossimo. Purtroppo, non si può sapere quanto altro tempo durerà questa emergenza sanitaria, e se i governi nazionali avranno intenzione di dare il via libera alla ripresa una volta terminato l’incubo. Dunque, la riunione Uefa ha stabilito come priorità assoluta quella di riprendere quanto prima i campionati nazionali e di dedicarsi poi alle due competizioni intercontinentali. Addirittura, ci possono essere buone possibilità di vedere in campo le 5 squadre italiane ancora in corsa nelle coppe europee per luglio e agosto.