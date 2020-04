Notizie Lazio, Diaconale: “Ricoperto di insulti sui social”

Nei giorni scorsi, il responsabile della comunicazione della Lazio Diaconale ha risposto ad una provocazione lanciata da Damascelli, sull’assegnazione dello scudetto alla Juventus per aver tagliato gli stipendi ai suoi calciatori

Lazio, Diaconale: “La Juve ha tagliato gli stipendi solo per il suo bilancio”

Diaconale non è stato molto contento che qualcuno ha avanzato una sciocca proposta sulla vittoria dello scudetto per una questione etica e non per questione sportiva. Il dirigente della Lazio ha commentato così su Radio Punto Nuovo: “In passato ci sono stati episodi in cui si è congelata la classifica e sono state promosse o retrocesse le squadre che si trovavano in quella determinata posizione. Ad oggi, alcune società di bassa classifica vorrebbero così, ma non sarebbe giusto per il Benevento, per esempio, che ha quasi vinto il campionato“. Diaconale ha proseguito: “Non sono d’accordo con Damascelli perché la Juventus ha agito in quel modo solo per far quadrare il suo bilancio. Il taglio degli stipendi non merita uno scudetto. E’ semplicemente una scelta legittima di una società“.

Sui social piovono insulti per Diaconale

Dopo aver detto la sua a riguardo, Diaconale ha ricevuto tanti messaggi ingiuriosi: “Ho parlato troppo chiaramente e ho ricevuto tanti insulti sui social da molti tifosi juventini e di altri club. Le mie sono considerazioni da tifoso e da dirigente della società, ma rispetto gli interessi della Juventus e considero ogni convenienza”