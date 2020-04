Mercato Napoli, Pezzella primo obiettivo in difesa: ok del giocatore

Mercato Napoli: Pezzella, parte l’all-in

Calcio Mercato Napoli Pezzella | Il mercato di Serie A non si ferma mai, e in questo periodo di “stop” le principali big del nostro campionato stanno iniziando a programmare diversi colpi per quanto riguarda la prossima stagione. Il Napoli è scatenato, e oltre all’aver già preso diversi giocatori, adesso vorrebbe anche portarsi a casa un difensore. Nel mirino – da tempo – c’è Pezzella, difensore argentino che in Italia ha avuto un grande impatto.

Il capitano della Fiorentina è seguito dallo scorso anno, e adesso pare che Giuntoli, il ds del Napoli, abbia intenzione finalmente di affondare il colpo. Il giocatore ha già dato il suo consenso, e stando a quanto riportato da cm.com, adesso la trattativa potrebbe entrato sempre più nel vivo nelle prossime settimane. Gli azzurri insistono, e sono convinti che l’argentino possa essere il profilo giusto.

Napoli-Pezzella: pista calda, ma occhio alla Fiorentina

Pezzella resta l’obiettivo principale per la difesa del Napoli, che però sa bene di dover affrontare una trattativa non facile. Sebbene il centrale abbia il gradimento per gli azzurri, la Fiorentina potrebbe ancora fare muro. Ci sarà infatti da trattare con la squadra viola, ma per ora tutti i discorsi sono giustamente rimandati. Intanto la squadra partenopea tiene d’occhio anche un altro giocatore interessate, ecco il nome.