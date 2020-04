Notizie Inter, l’agente di Lukaku: “Voleva l’Inter, niente Italia per Kane”

Ultime Inter | Federico Pastorello, agente tra gli altri di Romelu Lukaku, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Tuttosport:

Ultime Inter: parla Pastorello

«Ero abituato a prendere 150 aerei all’anno e in questo periodo, ora sto sempre a telefono».

Mercato?

«Premesso che, ora come ora, la priorità è la salute di tutti, sicuramente sarà un mercato mai visto prima. Ora c’è una crisi planetaria e l’impatto economico sul mondo del calcio sarà piccolo, grande o enorme e dipenderà dalla conclusione dei campionati. Ma in ogni caso ci sarà. Mi aspetto una diminuzione dei prezzi ed operazioni più creative».

Lukaku tra Inter e Juve?

«È vero. Romelu, però, aveva sempre sperato di andare all’Inter perché era rimasto colpito da sempre dai loro tifosi.

Dybala?

«Non conosco la situazione dall’interno perché non sono il suo procuratore, però di sicuro sembra fiorito, lo vedo ancora in bianconero. Gli scambi non penso che riguarderanno lui, Kane o i campionissimi. Penso che le società, piuttosto che privarsi dei top in operazioni del genere, aspetteranno».

Mercato italiano?