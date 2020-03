FIGC, Gravina: “Non ho perso la speranza di tornare in campo”

Ultime FIGC | Gabriele Gravina, Presidente della FIGC, ha parlato ancora della possibile ripresa del campionato e alle decisioni da prendere nel caso in cui non si torni in campo. Il numero uno della Federazione ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Italpress.

Ultime FIGC, ancora Gravina

“Anche la determinazione della classifica di tutti i campionati spetta al Consiglio Federale, non solo l’assegnazione dello scudetto. Io però devo dire che ancora non ho perso la speranza di tornare in campo, ma stiamo studiando diverse opzioni per finire la stagione.

Prima di finire faremo una valutazione che tenga presente il minor rischio di conflittualità all’interno del mondo del calcio. E’ stato un periodo molto difficile, creare conflitti non sarebbe veramente auspicabile.

UEFA? Aspettiamo di capire quale riferimento verrà inserito nel nuovo Decreto, ovviamente ci atterremo alle indicazioni che ci arriveranno. In questo momento ascoltiamo la comunità scientifica e del Governo. Nel frattempo, parteciperemo alla riunione di domani con la UEFA per capire le loro intenzioni. Vogliamo comprendere qual è lo scenario a livello internazionale. Comunque, ripartire entro il mese di maggio ci consentirebbe di concludere il campionato nel migliore dei modi sforando di poco rispetto agli impegni da prima fissati”.