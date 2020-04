Emergenza coronavirus, il bollettino della Protezione civile 1 aprile

Siamo in attesa della consueta comunicazione dei dati sull’emergenza covid-19 da parte della Protezione Civile: a parlare è il capo del dipartimento Angelo Borrelli.

News covid-19, i dati ufficiali sull’epidemia in Italia

In conferenza stampa stanno per essere annunciati i numeri della lotta alla pandemia che sta sconvolgendo il mondo. In Italia ci troviamo nella fase di picco, ma questo non deve far pensare che tra 1 settimana la situazione possa tornare alla normalità. C’è anzi chi crede che soltanto tenendo ancora a lungo queste misure queste possano dare un risultato definitivo che possa consentire di dichiarare la guerra vinta. I casi positivi sono 110574 (2.937 in più, oggi, mentre 24 h fa erano 2.017). Le vittime in totale sono 13.155: oggi sono stati 727, 110 in meno rispetto a ieri quando erano stati 837. I ricoverati con sintomi sono 28.403, 48.134 sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi, mentre 16.847 è il totale dei dimessi o guariti.

Le parole di Borrelli: “Ad oggi sono stati trasferiti 103 pazienti dalla Lombardia, 63 dei quali con coronavirus, un ringraziamento al governo tedesco per averne accolti più di 30. Abbiamo ricevuto diverse segnalazioni di raccolte fondi svolte a nome del dipartimento ma non autorizzate, sono state segnalate alla polizia“.

Il punto sulla pandemia

Il governo sta studiando un piano per prolungare le misure restrittive almeno fino a Pasqua (13 aprile) ma fanno già discutere le decisioni del Ministero dell’Interno di aprire a piccole eccezioni per i bambini accompagnati dai propri genitori. Si prevede infatti una rettifica in proposito dallo stesso Viminale.