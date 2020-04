Emergenza Coronavirus, Serie A: si torna in campo

Notizie Serie A campionato ripresa data | L’idea è quella di tornare in campo, almeno per la Lega e qualche club, ma non tutti. Riprendere il prima possibile per terminare l’attuale stagione in corso e attenuare le gravi perdite per tutto il sistema calcio italiano. Nelle ultime ore, prende quota l’ipotesi di tornare ad allenarsi per metà o fine aprile, con le squadre in campo tra fine maggio e inizio giugno. Campionato ovviamente a porte chiuse e senza tifosi per tutto il resto della stagione, con qualche club del nord che sarà costretto a giocare anche in campo neutro. La Lega Serie A vuole le squadre in campo, con alcune disposte già subito ad iniziare con gli allenamenti, come la Lazio di Lotito. A spingere è soprattutto il presidente federale Gabriele Gravina insieme al presidente della Lega Serie A Paolo Dal Pino. Intanto, Repubblica parla di una data fissata e dei club contrari al ritorno in campo.

Coronavirus, Serie A: ripresa del campionato il 6 giugno, 12 club si oppongono e non vogliono più tornare a giocare

Secondo quanto riportato dall’edizione online di Repubblica, infatti, se dovessero arrivare ancora notizie positive in questi giorni dalla Protezione Civile, il campionato ripartirà. L’idea è quella di terminare tutta la stagione e a porte chiuse: inizio il 6 giugno, per concludersi a metà luglio. Nei prossimi giorni ci sarà l’assemblea d’urgenza convocata dalla Lega per fare un piano, intanto, sono molti i club che non vogliono giocare. Sono ben 12 le squadre che non vogliono assolutamente tornare in campo e finire la stagione, un problema piuttosto serio per quelli che sono i piani della Lega.