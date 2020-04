Coronavirus, nuova bozza DPCM: chiusure fino al 13 aprile

Coronavirus, nuova bozza DPCM: il premier Giuseppe Conte firmerà questa sera il documento

Coronavirus – Bozza DPCM | Arriva una nuova decisione riguardo le misure di contenimento da rispettare per l’allarme Coronavirus. L’epidemia del Covid-19 ha messo in guarda l’intero Paese che, volta per volta, cerca di prendere i giusti provvedimenti per stanare il terribile virus che ha letteralmente tramortito il Paese. Le misure, stando a quel che riportano i colleghi di Adnkronos, verranno mantenute fino al 13 aprile. Al momento è questa la proroga che si legge all’interno della bozza di DPCM che il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, andrà a firmare già nel corso di questa serata.

Coronavirus, il documento sulla proroga: chiusure fino al 13 aprile

E’ venuta fuori la bozza del DPCM in merito all’allarme legato al Coronavirus. L’Italia è in sofferenza, nonostante qualche sprazzo di ripresa. Ci vorrà ancora tempo per risolvere l’emergenza ed è per questo che si continuerà a vivere di restrizioni. Quello che segue, è uno stralcio del documento che firmerà questa sera il premier Giuseppe Conte: “L’efficacia delle disposizioni dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 8, 9, 11 e 22 marzo 2020, nonché di quelle previste dall’ordinanza del Ministro della salute del 20 marzo 2020 e dall’ordinanza del 28 marzo 2020 adottata dal Ministro della salute di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti è prorogata fino al 13 aprile 2020”.