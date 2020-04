Calciomercato Torino, occhi su Scuffet se parte Sirigu. In difesa Marchizza o Biraschi

Calciomercato Torino, Scuffet se parte Sirigu | Il Torino potrebbe cambiare il suo numero uno nella prossima stagione. Salvatore Sirigu piace a Napoli e Milan e nel caso di partenza, il Torino si sta cautelando guardandosi intorno. Il mirino si è fermato su un altro profilo italiano, giovane e di ottime speranze: Simone Scuffet.

Calciomercato Torino, piace Scuffet

La porta del Torino potrebbe dunque affidarsi a guantoni molto giovani ma che hanno già immagazzianto anni e anni di esperienza. Dalle giovanili dell’Udinese, fino al passaggio sfumato all’Atletico Madrid, Simone Scuffet si è ritagliato un bagaglio di esperienza molto ampio. Attualmente milita in Serie B con lo Spezia e il Torino vorrebbe riportarlo in Serie A. Non sarà una trattativa semplice ma la società granata proverà a prenderlo solo nel caso di un addio di Salvatore Sirigu, finito sui taccuini di Cristiano Giuntoli e Frederic Massara, rispettivamente direttori sportivi di Napoli e Milan.

News Torino, Marchizza o Biraschi per la difesa

Non solo rinforzi tra i pali. Il Torino guarda con interesse anche a quelli che potrebbero essere i profili adatti per migliorare la fase difensiva. Quest’anno, con Mazzarri e con Longo, si sono patiti tanti problemi nel pacchetto arretrato e le eventuali partenze di N’koulou e Armando Izzo, hanno portato Massimo Bava (direttore sportivo del Torino) a studiare altri profili. Sempre dallo Spezia potrebbe arrivare Riccardo Marchizza, altro profilo in ottica Under 21 italiana che è valutato 6 milioni dal club ligure. Se dovesse farsi complicato il passaggio in granata del giovane italiano, si punterà su Davide Biraschi, difensore classe ’94 in forza al Genoa.