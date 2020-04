Calciomercato Roma, Diego Costa può arrivare: dipende dall’affare Friedkin

Calciomercato Roma: Diego Costa, più probabile con Friedkin

Calcio Mercato Roma Diego Costa | Il mercato di Serie A si fa sempre più infuocato, e in queste ultime settimane le principali big del nostro campionato stanno cercando di valutare diverse situazione per quanto riguarda la finestra estiva. La Roma in particolare vorrebbe perfezione il reparto offensivo, anche perchè l’impatto avuto da Kalinic fin qui è stato nel complessivo piuttosto deludente. Serve un vice-Dzeko, o quanto meno un elemento in grado di spezzare le partite a gara in corso. Ecco che da un po di tempo si vociferano diversi nomi, tra cui soprattutto quello di Diego Costa.

L’attaccante spagnolo con ogni probabilità lascerò l’Atletico Madrid a fine stagione, e la squadra giallorossa potrebbe approfittarne. Molto dipenderà però da come si concluderà l’affare Friedkin: la nuova proprietà potrebbe dare molte più garanzie anche dal punto di vista contrattuale, mentre Pallotta sarebbe più propenso ad uno stipendio spalmato per più anni. A riportarlo è cm.com.

News Roma: altro colpo in attacco?

Diego Costa è un obiettivo concreto per la Roma, ma sembra essere l’unico giocatore ad essere entrato nel mirino per l’attacco. Occhio infatti ad un possibile ritorno di El Shaarawy, da qualche giorno tornato nell’orbita giallorossa. Questa la situazione attuale.