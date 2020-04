Calciomercato Napoli, Immobile per sostituire Milik: il piano azzurro

Calciomercato Napoli, Milik dirà addio ai partenopei. Giuntoli tenterà il colpaccio Immobile per sostituirlo

Calciomercato Napoli – Immobile | Il club azzurro ripartirà nella prossima stagione e arriveranno anche cessioni importanti. Oltre ai due soliti Allan e Koulibaly, tra i protagonisti delle voci di mercato per gli azzurri, spunta fuori negli ultimi giorni il nome di Arkadiusz Milik. ll centravanti polacco potrebbe dire addio al club azzurro proprio al margine di questa stagione, salutando dopo quattro anni. La permanenza è possibile in Italia, con il Milan che sostituirebbe Ibrahimovic con lui, ma occhio alle soluzioni spagnole. Sì, perché è proprio dalla Spagna che le voci sono insistenti sul suo possibile futuro al Siviglia. Con il rinnovo che non arriva, il bomber ex Ajax è pronto ad ascoltare le altre squadre. Oltre alla società dell’Andalusia ci sarebbero anche le idee Tottenham ed Arsenal a Londra e lo Schalke in Germania, senza dimenticare l’Atletico Madrid.

Ultime Napoli, Immobile è in cima alla lista dei desideri azzurri

E’ questa la voce che arriva dalla Spagna, direttamente dai colleghi di Mundo Deportivo: il Siviglia starebbe pensando a Milik, così come il Napoli si starebbe già muovendo per rimpiazzarlo con un bomber assoluto. Si tratta di Ciro Immobile, calciatore in auge nella lista dei desideri del club partenopeo. Si tenterà il tutto per tutto, perché Aurelio De Laurentiis vedrebbe in lui il futuro del reparto offensivo del suo club. Il sogno dei tifosi sarebbe quello di vedere nuovamente assieme la coppia gol di Pescara, con Lorenzo Insigne. Una suggestione che resta complicata da concretizzare, perché Immobile resta al centro del progetto dei biancocelesti e la Lazio difficilmente abbasserà le pretese economiche. Inoltre, altro fattore da non sottovalutare, è la Champions League che rischierebbe di non giocare a Napoli.