Calciomercato Napoli: corsa a due per la sinistra

Ultime Napoli: sulla corsia mancina ci sono due nomi. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli azzurri studiano il piano a sinistra. Sulle fasce in rosa al momento ci sono già Ghoulam (difficilmente resterà, già l’anno scorso era in procinto di partire) e Malcuit, che per ora sono due esuberi. A destra gli azzurri sembrano a post mentre a sinistra dovranno cambiare. Per questo motivo il d.s. Giuntoli sta facendo seguire sia Borna Barisic (27) che Kostas Tsimikas (24).

Ultime Napoli: corsa a due, quanto valgono?

Il primo è un esterno mancino dei Rangers Glasgow, nazionalità croata, specializzato in assist-gol (ben 8 per gli scozzesi sebbene parta da dietro). Il secondo gioca nell’Olympiakos, ed è uno dei perni difensivi della nazionale ellenica. Dalla Grecia danno per probabile il suo passaggio al Napoli, in quanto Tsimikas sarebbe già stato vicino a vestire l’azzurro in estate, quando cioè si cercava un sostituto di Ghoulam, poi confermato. La valutazione di Barisic si aggira sugli 8 milioni di euro, per Tsimikas invece De Laurentiis avrebbe offerto 8 milioni più 2 di bonus. L’Olympiakos ne vorrebbe almeno 10 cash. Da definire poi i vari bonus e incentivi. Quella richiesta in estate frenò le trattative ma a giungo le cose potrebbero cambiare un po’ per tutti, anche per il club greco.