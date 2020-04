Calciomercato Napoli, Amione è il nuovo nome per la difesa: i dettagli

Calciomercato Napoli, spunta Bruno Amione: il nuovo profilo per la difesa

Calciomercato Napoli – Amione | Un nome a sorpresa per il club azzurro e si tratta del classe 2002 in forza all’Atletico Belgrano. Dotato di un’ottima prestanza fisica, Bruno Amione è stato ad un passo dalla Serie A nel corso dell’ultima sessione di mercato, andando vicinissimo al Genoa. Tutto è sfumato, neanche il Torino è riuscito ad aggiudicarsi il cartellino del giovane difensore, nelle ultime ore del calciomercato invernale. Mancavano i tempi tecnici per definire l’affare e, lo stesso, potrebbe ora essere piazzato dal Napoli. Sì, perché anche il club azzurro potrebbe inserirsi nella corsa, con l’ipotesi tutta argentina per il futuro del proprio reparto di difesa. Cristiano Giuntoli starebbe monitorando il calciatore, profilo molto interessante per il futuro.

News Napoli, proposto Amione al Napoli: ecco chi è il talento dell’Atletico Belgrano

La giovane promessa dell’Atletico Belgrano, Bruno Amione, potrebbe finire in Italia e al Napoli. Stando a quel che rivelano i colleghi di Calciomercato.it, ci sarebbero stati dei contatti con l’agente, che lo avrebbe proposto al club azzurro. Un difensore rapido per il futuro, che Cristiano Giuntoli starebbe visionando. Rapido, bravo con i piedi per le impostazioni da dietro che piacciono a Gennaro Gattuso e calciatore molto fisico, che può contare sui suoi 187 cm. Il ragazzo ha totalizzato otto presenze e due reti nella Nazionale Under 17 dell’Argentina. Grazie alla sua rapidità e capacità di giocare il pallone per ripartire, c’è anche la possibilità di schierarlo da esterno basso. Difensore molto duttile dunque, su cui il Napoli ci farà sicuramente più di qualche pensiero.