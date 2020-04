Calciomercato Milan: Donnarumma ai saluti, sarà Reina il sostituto

Ultime Milan, Donnarumma verso la cessione: torna Reina

Ultime Milan news Reina Donnarumma | Il Milan lavora e pensa al futuro. In vista della prossima stagione, molti calciatori lasceranno il club rossonero, tra questi anche diverse stelle. Si partirà con Zlatan Ibrahimovic che quasi sicuramente non farà parte del nuovo progetto. E’ da valutare anche il futuro di Gigio Donnarumma, sempre più in dubbio. Sul giovane portiere del Milan c’è l’interesse dei migliori club d’Europa, tra cui il Chelsea che punta alla cessione di Kepa per arrivare a lui. Il Milan, intanto, pensa a un ritorno in porta, si tratta di Pepe Reina, che attualmente è in prestito all’Aston Villa in Premier League.

Il Milan vuole un progetto di giovani per ripartire e tornare grande nei prossimi anni. Intanto, via al casting per la porta. Come riporta l’edizione odierna di Tuttosport, per la porta il Milan è in cerca di un portiere esperto capace di dare sicurezze e garanzie in caso di cessione di Donnarumma. L’addio del giovane portiere sembra inevitabile, troppi i club pronti ad investire su di lui e il Milan non potrà dire ancora no visto il contratto in scadenza nel 2021. Oltre a Sirigu del Torino, ora spunta l’idea di riportare in rossonero Pepe Reina e affiancarlo al giovane Alessandro Plizzari. Lo spagnolo ha lasciato l’Italia a gennaio nello scambio di prestiti con l’Aston Villa. Il club rossonero è pronto al suo ritorno e confermarlo.