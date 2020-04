Calciomercato Milan: Ibrahimovic va, Milik arriva

Calciomercato Milan, Milik sostituisce Ibrahimovic | Il futuro dell’attacco Milan non avrà più Zlatan Ibrahimovic al centro del progetto. Si va verso questa soluzione per l’attaccante svedese classe ’81 in scadenza di contratto a giugno. Non ha ancora trovato un accordo con i rossoneri per il rinnovo e probabilmente non arriverà. Il club di Scaroni, dunque, si guarda intorno e pesca in casa Napoli: piace Arkadiusz Milik.

Mercato Milan, Ibra va: si guarda in casa Napoli

Stando a quanto riferisce l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il futuro di Zlatan Ibrahimovic al Milan sarebbe a forte rischio. L’uscita di Boban e la perdita dei poteri di Maldini hanno fatto calare le possibilità di vedere lo svedese in rossonero anche per la prossima stagione. Adesso si parla di uno Zlatan scontento e più sicuro di lasciare, non solo il Milan, bensì il calcio giocato. E’ per questo che il Milan si guarda intorno cercando un nuovo attaccante e lo avrebbe trovato in Arkadiusz Milik, lontano dal rinnovo di contratto con il Napoli e pronto a cambiare aria.

Calciomercato Milan, Milik in arrivo

Il futuro dell’attacco del Milan non avrà più lo svedese in prima battuta. Potrebbe, però, avere un polacco. Un altro polacco dopo la stagione malandata di Krzysztof Piatek: si tratta di Arkadiusz Milik. Al Milan serve un attaccante esperto da poter affiancare a Rafael Leao e il 99 del Napoli sembra il profilo giusto: esperienza, gol sicuri e voglia di affermarsi lontano dal club azzurro.

Si parte da una base d’asta di 40 milioni di euro, De Laurentiis non fa sconti. Non c’è solo il Milan: la concorrenza vede l’Atletico Madrid pronto a fiondarsi sull’azzurro.