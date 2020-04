Calciomercato Milan, Ibrahimovic vago sul futuro: “Vediamo, non so cosa voglio”

Calciomercato Milan: Ibrahimovic sul futuro

Calcio Mercato Milan Ibrahimovic | La stagione di Serie A è attualmente ferma, e ad oggi è difficile fare un pronostico sul futuro, specie se si parla di mercato. La fine dei campionati – se tutto andrà per il meglio – è prevista per l’estate, e al momento la sessione estiva di calciomercato è un enorme punto interrogativo. I tifosi del Milan possono stare tutt’altro che tranquilli, anche perchè a creare tantissimi dubbi è il futuro di Ibrahimovic, legato ai rossoneri fino al termine della stagione con opzione per altri 12 mesi.

L’impatto dello svedese è stato senza dubbio molto forte, ma il mancato raggiungimento degli obiettivi e le poche garanzie che avrà il centravanti, potrebbero portarlo a cambiare squadra. Intanto l’attaccante ha voluto rispondere così sul proprio futuro, ai microfoni di un portale svedese. Queste le sue parole raccolte da cm.com:

“Vediamo, non cosa voglio, per ora. Il futuro è difficile da prevedere, vedi il Coronavirus. Al momento mi occupo della mia famiglia, penso che l’emergenza passerà, dobbiamo solo aspettare gli esperti”

News Milan: Ibra incerto, trovato il sostituto?

Il futuro di Ibrahimovic è ora più che mai incerto, e intanto i rossoneri vorrebbero coprirsi le spalle da eventuali buchi nel reparto. Ecco che in questi ultimi giorni sono stati tanti i corteggiamenti, in particolare per un centravanti che gioca in Italia. Ecco di chi stiamo parlando.