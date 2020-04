Calciomercato Juventus: scambio Pogba-De Ligt?

Ultime Juventus, in Inghilterra sicuri, possibile uno scambio tra i due campioni di Mino Raiola. Il Manchester United avrebbe intenzione di chiedere Matthijs De Ligt, difensore centrale classe 1999 della nazionale olandese, ai bianconeri.

La notizia che è rimbalzata ieri dalla Gran Bretagna, trova altre conferme oggi.

Secondo indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, e riportate dal “Daily Star”, i “Red Devils” sarebbero disposti a giocarsi una carta importante per arrivare al difensore.

Il club di Manchester potrebbe proporre alla Juve uno scambio con Paul Pogba, giocatore che la Juve sogna di riportare a Torino la prossima estate. L’affare, tra due calciatori assistiti dallo stesso procuratore Mino Raiola, non sembra impossibile.

Ultime Juventus: valutazioni in linea

L’olandese non ha brillato nel suo primo anno alla Juve ed è stato pagato oltre 80 milioni di euro. Allo stesso modo il francese, arrivato proprio dalla Juve, è costato 120 milioni ma non è più giovanissimo. Quindi la quotazione di mercato sarebbe abbastanza in linea così come gli stipendi. De Ligt a Torino guadagna bene ma non quanto il campiona del Mondo. Tuttavia il centrocampista sa che per poter tornare a giocare in Italia deve abbassare le sue pretese economiche, riducendo lo stipendio. Anche il rendimento dei due in campo potrebbe far propendere le parti per uno scambio.