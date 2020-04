Calciomercato Juventus, Pjaca rinnova fino al 2023 (UFFICIALE)

Calciomercato Juventus: anche Pjaca rinnova con i bianconeri

Calcio Mercato Juventus Pjaca | Il mercato di Serie A si fa sempre più intenso, e in queste settimane di stop al campionato, le operazioni sono in continuo aumento. Si sta muovendo soprattutto la Juventus, che ad oggi resta uno dei club più attivi, e che in questi giorni starebbe cercando di risolvere le situazioni interne alla propria rosa, come ad esempio eventuali cessioni e rinnovi. Nella giornata di oggi è arrivata la notizia per quanto riguarda il rinnovo di Matuidi, dapprima dato in dubbio, e negli ultimi tempi sempre più probabile.

Il centrocampista francese ha prolungato il suo contratto con la Vecchia Signora, così come Marko Pjaca, ufficializzato da poco. Il contratto del centrocampista croato è stato rinnovato fino a giugno del 2023, e attualmente è in prestito all’Anderlecht, con il quale ha però disputato soltanto tre gare.

Pjaca: nuova chance alla Juventus?

Pjaca sarà ancora bianconero, e proprio la squadra di Sarri ha oggi ufficializzato il tutto. Il croato fino ad oggi non è riuscito mai ad incidere in Serie A, e la sue avventure passate non hanno di certo convinto (vedi Fiorentina). Adesso però non è da escludere una nuova chance per l’ex Schalke.