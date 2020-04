Calciomercato Juventus, Matuidi ha rinnovato (UFFICIALE)

Blaise Matuidi ha raggiunto un’intesa per il rinnovo del suo contratto con la Juve: lo si apprende dalla relazione finanziaria del club.

Il calciatore francese si trova ancora a combattere contro il coronavirus e la lotta non è per niente agevole: l’ultimo tampone infatti è risultato ancora positivo. Ma il suo spirito da leone non lo tradirà e sicuramente continuerà a lottare. Lo farà anche in campo, quando tutto questo sarà finito, con la maglia bianconera. Non è arrivato ancora nessun comunicato infatti, ma dai documenti ufficiale del club si apprendere come sia arrivato un prolungamento del suo contratto fino al 2021.