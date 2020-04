Calciomercato Juventus, Higuain può andar via | Incerto il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus a partire già dalla prossima stagione. L’attaccante argentino non ha trovato la continuità di rendimento di due stagioni fa e, con il contratto in essere da 7,5 milioni a stagione, sta diventando un peso per Andrea Agnelli e le casse bianconere.

Calciomercato Juventus, Higuain in bilico: MLS nel futuro?

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha individuato tre soluzioni per il futuro di Gonzalo Higuain alla Juventus. L’estate scorsa si è trovato Maurizio Sarri sulla panchina bianconera e dopo le esperienze negative con Milan e Chelsea (nonostante la vittoria dell’Europa League con i Blues), ha deciso di restare in bianconero e giocarsi le sue chance. Non è stato mai considerato titolare inamovibili e i numeri lo confermano. Con Cristiano Ronaldo in rosa non ha potuto ripetere le prime due stagioni in bianconero, condite da 55 gol. Inoltre ha un contratto molto corposo e l’età che avanza (31 anni a dicembre). Ecco perché si fa strada l’ipotesi di vedere Gonzalo Higuain avvicinarsi a casa. In futuro potrebbe seguire le orme di tanti campioni e approdare in MLS dove incontrerebbe anche il fratello, Federico.

News Juve, Higuain vuole restare fino a fine contratto

Tre soluzioni, dunque. Ma quali sono? Detto della possibilità di vederlo in MLS già a partire dalla prossima stagione, l’addio è la prima. Voluta soprattutto dalla società che si libererebbe “volentieri” del suo ingaggio per puntare su calciatori più giovani ma Gonzalo non è deciso ad andare via. La seconda è quella voluta soprattutto dal calciatore: restare nonostante il contratto in scadenza nel 2021 e poi liberarsi a parametro zero, nel caso in cui non ci saranno accordi futuri. La terza, più remota, riguarda un rinnovo alle stesse cifre attuali (7,5 milioni annui) ma spalmati in un anno in più.