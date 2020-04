Calciomercato Juventus, Hakimi nel mirino: concorrenza del PSG

Tweet on Twitter

Calciomercato Juventus: Hakimi, duello con il PSG

Calcio Mercato Juventus Hakimi | La Juventus non smette mai di muoversi sul mercato, anzi continua le sue operazioni al massimo delle proprie potenzialità, nonostante la situazione attuale sia poco stabile. Il calcio va avanti, ma lo fa sotto banco, in modo silenzioso e attento a cosa potrebbe accadere quando questo calvario sarà finito. La squadra bianconera continua a mantenere il proprio modus operandi: puntare sui giovani talentuosi, e magari cominciare a strappare qualche pre accordo importante in vista dell’estate. Nel mirino ci sono tanti giocatori interessanti, e tra questi c’è anche Hakimi, terzino marocchino sta facendo benissimo con la maglia del Borussia Dortmund.

Le prestazioni in campionato e in Champions – specie contro l’Inter – gli sono valse la stima dei principali top club europei. La Vecchia Signora vorrebbe fare sul serio, ma sulla propria strada ha incontrato anche il PSG: stando a quanto riportato dal portale della squadra parigina, il club di Tuchel sarebbe sulle traccie del terzino.

Juventus-Hakimi: il Real interviene

Hakimi sta esplodendo con la maglia del Borussia Dortmund, ma di fatto resta un giocatore del Real Madrid. I Blancos potrebbero anche decidere di riportarlo in rosa in maniera stabile, e proprio nelle ultime ore hanno attuato una vera e propria strategia. Ecco di cosa parliamo.