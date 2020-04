Calciomercato Juventus, Dybala rinnova e diventa capitano | Il futuro di Paulo Dybala potrebbe essere ancora più bianconero di oggi. In estate è stato ad un passo dall’addio, con Manchester United e Tottenham che hanno provato fino all’ultimo a strapparlo alla Juventus. Non ce l’hanno fatta e Maurizio Sarri lo ha reintegrato nel suo scacchiere. Dybala ha ripagato la fiducia dei bianconeri ed è pronto a rinsaldare il suo rapporto con il club di Torino.

Calciomercato Juventus, Dybala firma e diventa la bandiera

La Gazzetta dello Sport in edizione odierna ha fatto il punto della situazione sul futuro di Paulo Dybala alla Juventus. L’attaccante si è sempre detto felicissimo di vestire la maglia bianconera e potrebbe farlo in un futuro molto lontano. E’ nelle intenzioni di entrambe le parti rinnovare per tante stagioni e fare di Paulo Dybala una bandiera del mondo bianconero. E’ giovane ma è anche uno dei veterani dell’attuale gruppo bianconero. Al momento è in quarantena per superare la positività al COVID-19 ma ben presto tornerà ad allenarsi per riprendere la forma. Poi, appena sarà possibile, firmerà il rinnovo con la Juve. Un rinnovo che lo vedrà diventare una vera e propria bandiera bianconera. Sogna di esserlo al pari di Del Piero, da cui ha ereditato la 10 e da cui potrebbe ereditare definitivamente la fascia di capitano già indossata in molte partite.

Notizie Juventus, rinnovo a cifre sostanziose per la Joya

Cedere Paulo Dybala, dunque, non è più un obiettivo della Juventus. L’estate scorsa era vicino all’addio ma ora le cose sono cambiate. Ha dimostrato di saper sopportare la panchina quando necessario, di fare la differenza quando chiamato in causa e di avere il progetto Juventus bene in mente. Ecco perché Fabio Paratici e il suo entourage ben presto si accorderanno sul rinnovo a cifre ben più sostanziose degli attuali 7,5 milioni fino al 2022.