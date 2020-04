L’esperienza di Ramsey in Italia potrebbe essere già terminata e la Juve potrebbe venderlo già dalla prossima sessione di calciomercato.

Calciomercato Juve, Ramsey richiamato dalle sirene inglesi

Il centrocampista gallese è stato fondamentale nelle ultime due partite di campionato della Juventus: due gol e un assist. Il vero problema per l’ex Arsenal è la forte concorrenza che c’è nel suo ruolo. Infatti, il suo minutaggio è abbastanza scarso, dunque, in estate Aaron potrebbe già lasciare Torino. L’Everton sembra interessato al centrocampista bianconero e, come riporta The Sun, Ramsey vuole giocare di più, vuole sentirsi al centro del progetto. E Ancelotti sta cercando di rinforzare la sua squadra in vista di una Premier più dolce e ricca di vittorie per l’anno prossimo. Il valore attuale del giocatore è di circa 35 milioni secondo Transfermarkt, e la Juve a qualunque cifra lo venda fa un grosso affare, dato che il gallese è arrivato a parametro zero.

Alla corte di Ancelotti un altro colpo gallese

L’Everton vorrebbe preparare un doppio colpo a centrocampo. Oltre Ramsey, Ancelotti sta pensando di chiamare Gareth Bale. Naturalmente, l’ex allenatore di Napoli e Milan ha avuto modo di allenare il talento quando era a Madrid. Ramsey e Bale si conoscono benissimo dato che sono le due star della nazionale del Galles, ma in Premier hanno sempre giocato contro e questa potrebbe essere una grande opportunità per rilanciare le proprie carriere. Entrambi gli acquisti potrebbero essere onerosi, ma la società appare abbastanza convinta di accontentare le richieste di Boss Carlo.