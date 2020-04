Calciomercato Inter: Sanchez verso l’Atletico Madrid

Calciomercato Inter, Sanchez potrebbe finire all’Atletico Madrid: Simeone punterà su di lui

Calciomercato Inter – Sanchez | E’ rientrato in Italia dopo le esperienze vissute prima al Barcellona, poi all’Arsenal e al Manchester United in Premier League, il talento cileno Alexis Sanchez. All’Inter non ha particolarmente convinto, con il giocatore costretto all’annata difficile legata all’infortunio, che lo ha tenuto lontano dal campo da gioco per diversi mesi. E’ anche la condizione atletica che non ha particolarmente convinto la dirigenza nerazzurra, che continua a riflettere sul riscatto. Anzi, il ritorno al Manchester United, rispedito al mittente, è sempre un’ipotesi più concreta. Dalla Spagna, giungono nuove voci però, legate proprio al futuro del cileno: ci sarebbe finito sullo stesso giocatore, l’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone.

News Inter, Sanchez verrà rispedito al Manchester United, ma il futuro è nuovamente in Liga

Il procuratore ed ex giocatore, Leo Rodriguez, ha parlato di Alexis Sanchez e lo ha fatto ai microfoni di Radio Cooperativa, annunciando uno scenario di mercato molto intrigante per lo stesso giocatore: “All’Atletico Madrid potrebbero dire addio a Diego Costa, che ha delle offerte interessanti in Cina. So che all’allenatore dell’Atletico, il ‘Cholo’ Simeone, piace molto Sanchez. Per il cileno sarebbe una buona opzione quella del ritorno in Liga, dopo due passi falsi arriverebbe in un una squadra dove gli garantirebbero la continuità di cui ha bisogno. E’ un giocatore top, ma ha bisogno proprio di continuità”.