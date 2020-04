Calciomercato Inter: per Lautaro Martinez nuovo affondo del Barcellona

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez può ancora partire

Ultime Inter: Lautaro Martinez continua a vedere Barcellona. Il club catalano, come riportato da Tuttosport, non si arrende. Gli spagnoli hanno messo nel mirino da ormai diversi mesi Lautaro Martinez e nonostante la crisi dovuta al Coronavirus, il club proverà l’assalto in estate.

L’Inter ha deciso di alzare il muro, non tanto perché l’Inter non sia disposta a sedersi al tavolo a trattare – in fondo le due società lo avevano già iniziato a fare a inizio 2020 -, quanto perché il periodo di crisi economica sconsiglia una cessione considerando poi l’eventuale difficoltà a trovare un giusto sostituto.

Ultime Inter: l’offerta del Barcellona è folle

L’argentino in nerazzurro si trova bene, dopo l’isolamento è rimasto in città e attualmente non pensa a cambiare aria ma il richiamo dell’amico ed estimatore Leo Messi è forte L’agente del “Toro”, lunedì sera a una radio argentina, ha confermato l’interesse dei grandi club per il suo assistito, ha spiegato come almeno per lui dovrebbe arrivare un ricco rinnovo. Lautaro ora percepisce 2.5 milioni. A Barellona ne avrebbe invece guadagnati 7 per 7 anni. Un contratto mostruoso per la punta candidata ad essere il nuovo Suarez. L’Inter non è contraria a ritoccare l’ingaggio arrivando a 4 milioni a stagione ma a patto di cancellare la clausola.