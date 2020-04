Calciomercato Inter: arriva Quarta dal River

Calciomercato Inter: arriva Quarta in difesa?

Ultime Inter: c’è Quarta per la difesa. Come riportato da Tuttosport, i nerazzurri sarebbero pronti a portare in Italia il centrale classe ’96 Martinez Quarta del River Plate.

Il giocatore è seguito da tempo dagli osservatori nerazzurri e recentemente è arrivata anche la promozione di Javier Zanetti. Cresciuto nelle giovanili dei “Millonarios”, Martinez Quarta gioca in prima squadra dal 2016. Con la maglia dei sudamericani ha già messo insieme 100 presenze. Titolare fisso nella squadra di Gallardo, da gennaio ha dimostrato di sapersi adattare a qualunque ruolo della difesa.

Il River, infatti, nel 2020 ha iniziato a giocare con la difesa a tre. Per questo motivo Conte sembrerebbe già convinto. In ogni caso Martinez Quarta si è disimpegnato sia da centrale, che da marcatore destro o sinistro. Un bel bigliettino da visita per l’argentino anche se su di lui ci sono tanti club europei, per esempio anche il Milan.

Tuttavia anche in patria sono sicurissimi di quanto l’Inter sia la squadra più “calda”. Il difensore ha una clausola di rescissione da 22 milioni con il River Plate, ma già a 15-18 milioni si potrebbe raggiungere un accordo.

Ultime Inter: gli altri colpi

In estate l’Inter potrebbe invece operare novità in uscita. Oggi sicuri del posto sono solo Skriniar, De Vrij e Bastoni. Quasi certa l’uscita di Godin, D’Ambrosio a fine stagione prolungherà per rimanere come utilissimo jolly, mentre Ranocchia ha il contratto fino al 2021. Con Quarta potrebbe arrivare anche Vertonghen: il 32enne belga è in scadenza col Tottenham e l’Inter gli ha proposto un biennale con opzione per una terza annata. L’Inter potrebbe chiudere anche per Kumbulla del Verona ma se arrivasse Vertonghen, l’Inter potrebbe bloccare il centrale e lasciarlo a Verona. Sul taccuino del ds Ausilio restano anche Izzo (Torino) e N’Dika (Eintracht Francoforte).