Boateng, incidente stradale spaventoso: auto distrutta – FOTO

Ultime Notizie calcio – Boateng, incidente stradale

Notizie calcio – Jerome Boateng, difensore tedesco del Bayern Monaco e fratello di Kevin Prince Boateng, non ha passato dei momenti felici in queste ultime ore. Il calciatore è stato coinvolto in un bruttissimo e spaventoso incidente stradale a Monaco di Baviera, per fortuna il calciatore è uscito illeso, soltanto tanta paura per lui.

Di Jerome Boateng si parla spesso, soprattutto in Italia. Il calciatore è accostato continuamente alla Serie A, tra Juventus e Milan in particolare. Il classe 1988 ha un contratto in scadenza nel 2021 con il Bayern Monaco e potrebbe partire già la prossima estate. Intanto, nelle ultime ore, il calciatore è stato vittima di un brutto incidente. Davvero spaventoso l’incidente accaduto a Jerome Boateng. Il tutto è accaduto in Germania, a Monaco, dove il calciatore vive e gioca per il Bayern. Dopo aver perso il controllo della sua auto in autostrada, come riportato dal canale tedesco TVO, l’auto avrebbe fatto un volo tremendo, sbattendo contro il lato della strada. Per fortuna il calciatore è uscito illeso dall’incidente e senza gravi conseguenze. L’Audi del giocatore è poi finita contro il guardrail e il danno ammonterebbe a circa 25.000 euro. Una spesa per Boateng che non peserà e che per sua fortuna non ha pagato a caro prezzo.