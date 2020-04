Ultime Notizie calcio – Rapina all’ex Roma Ashley Cole

Notizie calcio Serie A ultime Ashley Cole rapina | Non un momento felice quello passato da Ashley Cole, ex calciatore, nelle ultime ore. A 39 anni, Cole, ha detto addio al calcio giocato lo scorso anno. L’ex terzino inglese è stato anche in Italia, per due anni, quando dal 2014 al 2016 ha vestito la maglia giallorossa della Roma per poi volare in America nella MLS. Il calciatore è stato vittima di una rapina nella propria abitazione, ma questo è accaduto lo scorso gennaio ed è rimasto nell’ombra per volontà della polizia inglese come riportato dal The Sun. Il tutto è avvenuto a Fetcham, villaggio suburbano nel Surrey, in Inghilterra, precisamente ad ovest della città di Leatherhead. L’ex calciatore si è ritrovato i ladri in casa ed è stato vittima di una rapina a mano armata.

Notizie calcio – Ashley Cole vittima di rapina a mano armata in casa

Come riporta il noto quotidiano inglese, Cole sarebbe stato legato ad una sedia dai ladri che non si sono per niente fatti intimorire dalla presenza nella villa dell’ex calciatore e hanno agito a mano armata. Dopo aver portato via molti gioielli, Ashley Cole è uscito da questa vicenda estremamente scosso. A rivelare quanto accaduto pare siano stati i vicini di Cole, che a distanza di mesi raccontano la terribile vicenda accaduta all’ex calciatore tra le tante anche della Roma.