Ultime Napoli, Reina ricorda i suoi anni in azzurro

Ultimissime notizie Napoli calcio Reina | Pepe Reina, ex portiere del Napoli attualmente all’Aston Villa in prestito dal Milan, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere dello Sport ricordando i suoi anni con la maglia azzurra.

Notizie Napoli, le parole di Reina

Reina approda nella città del Sud nell’estate 2013, in una delle più grandi campagne acquisti degli ultimi anni del Napoli. Quell’anno arrivò Rafa Benitez e con lui il portiere spagnolo dal Liverpool, Higuain, Albiol, Callejon e Mertens tra i tanti campioni. Una stagione in prestito da protagonista, poi via e cessione al Bayern Monaco. Reina però si rende subito conto del forte legame con l’Italia, ma soprattutto con il Napoli e la sua gente. Decide quindi di tornare dolo solo 1 anno in Germania e di vestire per altri tre anni la maglia azzurra, dove difenderà la porta fino al 2018.

«Napoli è la mia dimensione naturale, a Monaco me ne accorsi subito, mi resi conto che volevo una vita diversa, esattamente come quella che avevo lasciato a Napoli. Posso assicurare che non mi sono mai divertito tanto a giocare come nei tre anni di Napoli con Sarri. Ci allenavamo e giocavamo con uno spirito incredibile, non c’erano primedonne. Non rivedremo mai più una squadra muoversi in quel modo».

Sulla possibile lite con De Laurentiis invece chiarisce:

«La verità è semplice: il Napoli avrebbe dovuto riscattarmi dal Liverpool, ma non si trovò l’accordo. Fu il presidente a riprendermi l’anno successivo».