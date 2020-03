Ultime Milan: Stefano Pioli torna a parlare

Coronavirus Milan news Pioli Maldini | Il futuro di Stefano Pioli è ancora tutto da decidere. L’attuale allenatore del Milan ha avuto la fiducia del club di recente anche attraverso un comunicato stampa. Il tecnico italiano è stata una scelta dettata da Boban e Maldini, dove uno ora è stato messo alla porta dalla società e l’altro è in forte bilico. Boban ha anche accusato Gazidis di aver già scelto l’allenatore per la prossima stagione, ovvero il tedesco Rangnick. Il dirigente smentisce e punta su Pioli che ha in questi mesi saputo risollevare il Milan tatticamente e mentalmente dopo l’esonero di Giampaolo. Intanto tra i vari nomi per la panchina, oltre a Rangnick c’è anche Spalletti. Pioli però non si lascia trasportare dalle voci e sui canali ufficiali del club ha detto: “Mi manca tanto la solita routine di tutti i giorni, stare in spogliatoio, parlare con i collaboratori, gli allenamenti. A casa passo le giornate tra musica e Serie Tv”.

Milan news, le parole di Pioli su Maldini

Pioli non vede l’ora di tornare in campo, sperando di essere confermato il prossimo anno, ma tutto passa per l’Europa. Con l’accesso guadagnato almeno in Europa League il tecnico potrebbe essere confermato, soprattutto visto il grande lavoro fatto con i giovani. Intanto, dopo la notizia di positività al tampone Coronavirus di Paolo Maldini e suo figlio Daniel, l’allenatore ha voluto mandare un messaggio a distanza: “I nostri eroi sono Medici e infermieri. Paolo e Daniel Maldini stanno affrontando con forza tutto questo, Paolo anche questa volta ha dimostrato di essere un grande campione”.