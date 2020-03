Ultime Juventus, la moglie di Dybala: “Per fortuna niente panico”

Ultime Juventus | Oriana Sabatini, compagna di Paulo Dybala, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a “Charla Futbolera” dando aggiornamenti sulle sue condizioni e quelle dell’attaccante bianconero:

“Quando abbiamo scoperto che Paulo era positivi non ci siamo mai fatti prendere dal panico. Il medico ci ha detto di non fare esercizi e non prendere farmaci. Per nostra fortuna i nostri familiari sono risultati negativi. Anche io ho dovuto fare il tampone ma il suo esito è stato negativo, ora dovrà fare il secondo“.

Ultime Juve: Dybala non ancora ristabilito?

La fine del tunnel per la coppia è ancora lontana. A nove giorni dal test positivo per rilevare l’infezione da Covid-19, la Sabatini ha confermato di non avere più sintomi e di essere in buona salute. La situazione è differente per il suo partner Paulo Dybala che continua ad avere sintomi: tosse, respirazione difficoltosa. I due restano in quarantena come la famiglia Matuidi. Come annunciato dalla moglie del francese, i due rimarranno isolati per altri quindici giorni, con il bianconero Blaise positivo al Covid-19: la rivelazione è arrivata dal profilo Instagram della moglie Isabelle, che ha annunciato la volontà di non rischiare nulla in questo periodo di emergenza.