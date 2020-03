Inter, taglio stipendi: Conte e i suoi decidono di ridurlo

Tweet on Twitter

Ultime Inter, taglio degli stipendi: arriva la decisione di calciatori e allenatore

Ultime Inter – Taglio stipendi | Partecipa anche l’Inter all’iniziativa avanzata dalla Juventus, che pochi giorni fa ha comunicato di tagliarsi lo stipendio. Anche in casa nerazzurra, il tecnico Antonio Conte, assieme a tutti i suoi calciatori, si sono resi disponibili a ridurre il proprio stipendio, a seguito dell’allarme legato al Coronavirus. Una decisione presa a seguito di alcuni colloqui con la società di Suning. A lanciare l’appello, stando a quanto riportato dall’ANSA, sarebbero stati proprio Antonio Conte e il capitano, Samir Handanovic.

News Inter, i nerazzurri si riducono lo stipendio: decisione presa da parte di tutti i calciatori

E’ arrivata la notizia nel corso della giornata, del taglio degli stipendi da parte dei tesserati nerazzurri. Un bel gesto da parte di tutti i calciatori. L’Inter reagisce così all’emergenza Coronavirus, prendendo la decisione unanime da parte di calciatori e allenatore. Quest’ultimi, si sono resi disponibili alla riduzione dei loro compensi, per quel che resta della stagione calcistica del 2020. Gli accordi verranno ovviamente delineati, in concomitanza con la ripresa dei campionati. Ciò che appare certo, per il momento, è la disponibilità da parte dei calciatori che, senza indugio, hanno deciso di accogliere così l’appello del proprio capitano e leader, Samir Handanovic.