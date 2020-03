Van Basten: “Il mio Milan era dominante, oggi lotta per sopravvivere”

Notizie Milan: Van Basten sui rossoneri

Notizie Milan Van Basten | L’allarme Coronavirus ha sconvolto totalmente il mondo intero, e anche il calcio ha subito uno scossone enorme. La stagione sportiva è attualmente ferma, ma fino ad oggi è possibile ugualmente tirare qualche somma, specie in Serie A. Parliamo del Milan, ancora una volta piuttosto altalenante in questa annata, e che non ha raggiunto i risultati sperati ne sotto la guida di Giampaolo prima, ne con Pioli dopo. Insomma un Diavolo che continua a palesare qualche difficoltà in quanto a risultati, e che resta ancorato alle prestazioni di Ibrahimovic. A fare il paragone con il passato ci ha pensato un ex leggenda rossonera, Marco Van Basten. Queste le sue parole rilasciate a Fanpage.it:

“Non sto seguendo tantissimo il calcio italiano, ma posso dire una cosa: il mio Milan era dominante, oggi lotta per sopravvivere invece. C’è molta differenza, e penso inoltre che la UEFA dovrebbe fare in modo che i club possano avvicinarsi tra di loro, e non distaccarsi per valore economico come è invece accaduto negli ultimi anni”.

Un Milan a caccia di garanzie

Il Milan deve ritrovarsi assolutamente, e per farlo avrà bisogno di tante garanzie, soprattutto per quanto riguarda una guida tecnica. Pioli con molte probabilità non sarà il tecnico dei rossoneri anche la prossima stagione, e in dirigenza si sta già pensando ad un sostituto. Rangnick o Spalletti? Questo è il dilemma.