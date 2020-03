Notizie Juventus, la moglie di Matuidi: “Faremo altri 15 giorni di quarantena”

Juventus, Matuidi ancora in isolamento nonostante la sua quarantena sia finita. Isabelle Matuidi, moglie del centrocampista della Juventus, ha parlato attraverso il suo account Instagram annunciando che la loro quarantena proseguirà per altri 15 giorni: “Abbiamo firmato per altri 15 giorni di quarantena”. Matuidi, risultato positivo al Coronavirus, sta bene e prosegue il suo programma di recupero. In realtà non sarebbe dovuto essere un semplice martedì per il campione del Mondo. Nell’ultimo giorno di marzo, il calciatore contagiato dal Covid-19, avrebbe dovuto passare le ultime ore di isolamento assoluto.

Juventus: la situazione dei bianconeri

La Juventus è stata la prima società di Serie A che ha dovuto affrontare l’emergenza legata al Coronavirus. Il primo caso in Serie A è venuto a conoscenza l’11 marzo scorso, quando il bianconero annunciò che Daniele Rugani era risultato positivo al Covid – 19. Dopo la positività del numero 24 juventino, il club ha dovuto controllare tutti i suoi calciatori e sono risultati positivi anche Paulo Dybala e Blaise Matuidi, contagiati e positivi al tampone.

Tutti e tre hanno seguito programmi specifici. Rugani è rimasto isolato al JHotel, mentre Matuidi e Dybala si sono serrati in casa. Nonostante il termine della quarantana ora i calciatori dovranno seguire il Decreto del governo.