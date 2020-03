Notizie Juventus, Diaconale ruggisce: “Scudetto all’etica ai bianconeri? Ipocrisia”

Notizie Juventus: ancora accuse di Diaconale

Notizie Juventus Diaconale | La stagione di Serie A è attualmente in stallo, e al momento è impossibile prevedere un’eventuale ripresa del calendario. L’emergenza Coronavirus ha influito parecchio, e intanto molte squadre hanno deciso di prendere una decisione tanto drastica quanto onorevole: riduzione degli stipendi. La Juventus in particolare si è resa nota di un gesto molto bello, e negli scorsi giorni si è addirittura parlato dell’assegnazione dello Scudetto in base all’etica. Un’ipotesi che però non è stata interpretata bene da parte di qualche addetto ai lavori, come ad esempio Diaconale, responsabile della comunicazione della Lazio. Queste le sue dichiarazioni riportate da goal.com:

“Scudetto assegnato alla Juventus in base all’etica? Non metto mano alla pistola in questi casi, ma qui sento odore di ipocrisia”

Parole forti, e che ancora una volta infastidiscono i bianconeri. Per ora lo Scudetto non è una questione di certo prioritaria, e tutti i discorsi inerenti al calcio sono rimandati.

Juventus-Diaconale: altro scontro

Non le ha mandate di certo a dire Diaconale, ancora una volta. L’assegnazione dello Scudetto è stato argomento di culto negli ultimi giorni, ma la situazione è sicuramente surreale e infuocata. Altre accuse da parte del responsabile biancoceleste, che già negli scorsi giorni aveva tuonato parecchio.