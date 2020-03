Notizie Bologna, Di Vaio: “Stagione positiva, vogliamo tornare in campo”

Ultime Bologna | Marco Di Vaio, Club Manager del Bologna, ha parlato nel corso di un’intervista concessa a Sky Sport per parlare dell’emergenza coronavirus, del blocco dei campionati ed anche della sua carriera da calciatore:

“L’obiettivo è quello di tornare a giocare per terminare la stagione, se è possibile anche a giugno. Sarebbe bello donare alle persone un po’ di svago. E’ chiaro che devono esserci le condizioni di sicurezza per farlo. La nostra stagione finora è positiva. Siamo a centro classifica vicini alla zona europa e l’obiettivo è lottare per posizioni importanti”.

Bologna, Di Vaio sulla carriera

Di Vaio ha parlato anche della sua carriera e della sue esperienza all’estero:

“Montreal? E’ tutto diverso. E’ stata un’esperienza del tutto nuova ed entusiasmante sia per me che per la mia famiglia. Hanno ottime strutture, è un movimento che sta crescendo e investe sui giovani.