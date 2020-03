Mercato Inter, Giroud e Vertonghen obiettivo principali: intensificati i contatti

Mercato Inter: Giroud e Vertonghen, stretta finale

Mercato Inter Giroud Vertonghen | L’Inter non si ferma mai, e in queste settimane di stop al campionato sta cercando di portare avanti diverse operazioni, soprattutto dalla Premier League. Conte ha alzato l’asticella per quanto riguarda gli obiettivi di mercato, e per la prossima stagione starebbe già pensando a qualche possibile innesto. Se qualche giocatore partirà, dall’altra parte ne entreranno almeno 3 o 4, in base alle esigenze.

Un difensore verrà preso, ed è probabile che al posto di Godin possa arrivare Vertonghen, che grazie alla mediazione con Lukaku, sembra essere quello più vicino. Per il difensore belga contatti intensificati, così come per Giroud, obiettivo concreto per l’attacco già da qualche mese. Entrambi sono elementi validi e ritenuti idonei alle gerarchie del tecnico nerazzurro, possibile che nei prossimi giorni possa esserci la stretta finale dell’Inter. A riportarlo è Tuttosport.

News Inter: per Giroud è sfida alla Lazio

Giroud è un giocatore che l’Inter segue da tempo, e sia la scorsa estate che a gennaio il francese era stato accostato all’Italia. Ora i nerazzurri possono sferrare l’attacco decisivo, ma prima dovranno guardarsi le spalle dalla concorrenza. In particolare parliamo della Lazio, che pure è interessata al Campione del Mondo. Si prospetta un vero e proprio duello.